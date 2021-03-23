Елена Малышева составила топ-5 пагубных для кожи привычек

Москва, 23 марта. Отказ от никотина и сахара может помочь сохранить здоровую кожу и предотвратить появление прыщей. Такое заявление сделала доктор и телеведущая Елена Малышева.

С ее слов, первое, на что нужно обратить внимание, это недостаточное очищение лица от макияжа перед сном. Акне и пересушенная кожа — вот что может ждать людей, которые не смывают кожный жир и косметику после трудового дня.

Также Малышева рассказала, как курение влияет на кожу. По ее мнению, никотин уменьшает приток крови к коже, поэтому она недополучает кислорода и питательных веществ. Кроме этого токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, повреждают белки коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость и эластичность, кроме этого на такой коже медленнее заживают рубцы и ссадины.

Пагубно влияет на кожу отказ от солнцезащитных средств летом или использование их один раз в день. Кожа на лице таких людей в итоге выглядят гораздо старше, так как солнце старит ее ежеминутно.

Кожу также старит избыток сахара и простых углеводов — хлеб, рис, картофель. Неограниченное употребление этих продуктов является четвертой вредной привычкой.

Пятой привычкой Малышева называет выдавливание прыщей. По ее словам, это чревато тем, что на лице останется шрам или будет занесена инфекция. Для борьбы с прыщами рекомендуется использовать бензоилпероксид и салициловую кислоту, но не превышать рекомендуемую концентрацию — 2,5% раствора бензоилпероксида и 2% салициловой кислоты.

Ранее Елена Малышева рассказала о неочевидных свойствах витамина C. По ее словам, эффективность витамина С при респираторных заболеваниях оказалась мифом.