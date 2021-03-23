Трамп констатировал гибель свободы прессы в США

Вашингтон, 23 марта. Бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что в стране больше не действует свобода прессы.

«Нет. Во-первых, у нас нет свободы прессы», — ответил экс-глава государства в новом подкасте на вопрос являются ли США по-прежнему свободным обществом.

Как уточнил Трамп, свободы СМИ в Штатах теперь нет, поскольку крупные технологические компании «озверели». Он посетовал, что сегодня у него нет возможности опубликовать свое заявление или пресс-релиз, поскольку его «заставили замолчать».

«Свобода прессы полностью утрачена. А пресса просто очень нечестная. <…> Это действительно ужасная вещь. Такого никогда раньше не случалось, никогда», — посетовал экс-президент.

Как сообщает Washington Examiner, Трамп еще будучи главой Белого дома неоднократно поднимал вопрос появления фейков в СМИ. Его заявления незадолго до инаугурации Джо Байдена о том, что СМИ теряют надежность, совпадают с опросом, в ходе которого выяснилось, что доверие к СМИ в 2021 году упало до рекордно низкого уровня.

Согласно исследованию Axios, проведенному в январе, всего 46% американцев сообщили, что доверяют традиционным СМИ, а доверие к социальным сетям упало до 27%. Также 56% респондентов заявили, что согласны с утверждением, что журналисты в США «намеренно пытаются ввести людей в заблуждение».

Напомним, 9 января аккаунт Трампа в Twitter был удален без возможности восстановления. Такое решение руководство соцсети приняло якобы из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после атаки сторонников президента на Капитолий США. Аналогичное решение ранее принял стриминговый сервис Twitch.