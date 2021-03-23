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Игрок «Монако» Головин может сменить клубную прописку по окончании сезона

Игрок «Монако» Головин может сменить клубную прописку по окончании сезона

Монако, 23 марта. Французский клуб «Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина в летнее трансферное окно, если получит выгодное предложение.

Ранее стало известно, что к игроку проявляет интерес испанская «Севилья». По разным данным, российским игроком интересуются еще несколько европейских футбольных клубов. Его соглашение с «монегасками» истекает в 2024 году.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Контракт был подписан на пять лет. В сезоне 2020/2021 Головин принял участие в 16 матчах за «Монако», забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Недавно французский клуб отказался отпускать российского полузащитника в сборную России. Российский футбольный союз такое решение руководства «Монако» не устроило и он начал переговоры с УЕФА о приезде Головина в состав национальной команды.

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