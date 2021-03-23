Игрок «Монако» Головин может сменить клубную прописку по окончании сезона

Монако, 23 марта. Французский клуб «Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина в летнее трансферное окно, если получит выгодное предложение.

Ранее стало известно, что к игроку проявляет интерес испанская «Севилья». По разным данным, российским игроком интересуются еще несколько европейских футбольных клубов. Его соглашение с «монегасками» истекает в 2024 году.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Контракт был подписан на пять лет. В сезоне 2020/2021 Головин принял участие в 16 матчах за «Монако», забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Недавно французский клуб отказался отпускать российского полузащитника в сборную России. Российский футбольный союз такое решение руководства «Монако» не устроило и он начал переговоры с УЕФА о приезде Головина в состав национальной команды.