Киев, 23 марта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует переоборудовать трубопровод, через который поставляется российский газ, для транспортировки водорода в Европу.

Нефтепровод «Дружба» был построен в СССР в 60-е годы для поставки нефти в ГДР, Венгрию, Польшу и Чехословакию — тогда страны Совета экономической взаимопомощи. «Дружба» — крупнейшая в мире система трубопроводов общей протяженностью 8,9 тысячи километров (3,9 тысячи находится на территории России). Сегодня с помощью инфраструктуры советского нефтепровода через Украину в страны Евросоюза осуществляется транспортировка российского газа.

Киев собирается использовать «Дружбу», чтобы поставлять Европе водород. Для реализации проекта планируют привлечь европейские инвестиции, рассказал немецкому изданию Handelsblatt премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас. Мы это интенсивно обсуждаем с Евросоюзом», — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер сообщил, что переоборудовать трубопровод для поставки водорода, который «мог бы сыграть важную роль в зеленой энергетике», в целом, возможно.

«Чисто с технической точки зрения это было бы возможно. Герметизацию на трубах нужно было бы обновить», — рассказал изданию Шмыгаль.

Поиск нового применения газотранспортной системы Украины начался на фоне близящегося завершения строительства «Северного потока — 2». После введения его в эксплуатацию Москва больше не будет нуждаться в инфраструктуре Киева для поставки голубого топлива Европе. Несмотря на санкционную политику США, работы по строительству российского газопровода, что пролегает на дне Балтийского моря, продолжаются. Все больше стран Европы подключаются к защите выгодного для них проекта.