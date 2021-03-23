ВОЗ заявила о росте смертности среди пациентов с COVID-19 в мире

Женева, 22 марта. Смертность среди пациентов с коронавирусом растет последние несколько недель, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкховен.

Пятую неделю подряд специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наблюдают за ростом новых случаев заболевания COVID-19. Такая неблагоприятная динамика выявлена в четырех из пяти регионов организации. Только на территории Европы за последние семь дней уровень заражений вырос на 12%.

Ситуация во многом усложняется появлением новых штаммов коронавируса. Многие страны сталкиваются с давлением граждан, которые требуют отмены ограничительных мер.

Ученые ранее выдвинули новую теорию происхождения коронавируса. Не исключено, что распространение инфекции могло начаться с рынка по продаже животных в китайском Ухане.