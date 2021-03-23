Опрос показал, что кибератаки для американцев страшнее ядерной войны

Вашингтон, 23 марта. Более 80% американцев считают кибератаки главной угрозой для США, превосходящей ядерное оружие и международный терроризм. Таковы результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

Социологическое исследование показало, что для 82% жителей США кибертерроризм представляет собой серьезную угрозу для страны, тогда как опасения из-за разработки ядерного оружия Северной Кореей и Ираном испытывают только 77% и 75% соответственно. В первую пятерку также вошли международный терроризм и распространение инфекционных заболеваний по всему миру.

Gallup добавляет, что ответы примерно одинаковы среди сторонников как Республиканской, так и Демократической партий.

«Однако республиканцы с большей вероятностью, чем демократы, рассматривали разработку Ираном ядерного оружия как угрозу, в то время как демократы с большей вероятностью перечислили глобальное распространение инфекционных заболеваний», — уточняется в исследовании.

В отчете Gallup отмечается, что события последних двух лет повлияли на восприятие американцами угрозы, которую они считают наиболее опасной для страны.

В отчете Gallup отмечается, что события последних двух лет повлияли на восприятие американцами угрозы, которую они считают наиболее опасной для страны. Среди них числятся и хакерские атаки, якобы совершенные Россией и Китаем. А продолжающаяся напряженность в отношениях с Северной Кореей и Ираном из-за их стремления к разработке ядерного оружия сохраняет их в числе основных предполагаемых угроз.

Сам опрос специалисты института проводили с 3 по 18 февраля, вскоре после того, как президент США Джо Байден обвинил во взломе SolarWinds российских хакеров. Тогда в США заявили, что россияне якобы нацелились на программное обеспечение IT-группы SolarWinds, чтобы проникнуть «как минимум в девять федеральных агентств и 100 групп частного сектора».

В начале января Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящее в структуру министерства внутренней безопасности, заявило что Россия якобы производила целенаправленные кибератаки на правительственные и неправительственные сети.

Около 18 тысяч клиентов компании SolarWinds Orion попали под удар хакеров. Американские спецслужбы назвали инцидент «серьезным взломом». Они отметили, что устранение последствий потребует постоянных и целенаправленных усилий.