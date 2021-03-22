Коронавирус может временно лишить человека важного органа чувств

Лондон, 22 марта. Ученые из Великобритании сообщили о трех новых симптомах, которые могут проявляться при COVID-19. Исследователи установили связь инфекции со слуховыми проблемами.

Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычное течение жизни, сотни тысяч людей столкнулись с серьезными осложнениями, переболев COVID-19, а более 2,7 миллиона человек не справились с тяжелым заболеванием. Ученые всего мира продолжают изучать воздействие вируса и его штаммов на организм.

COVID-19 в зависимости от тяжести может проявляться через различные симптомы. Среди основных и наиболее распространенных: повышенная температура, кашель, потеря вкуса и обоняния. По данным Всемирной организации здравоохранения, у пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией, могут наблюдаться усталость, головная боль, диарея, одышка, боль в груди и даже потеря речи.

Ученые из Манчестерского университета и Манчестерского центра биомедицинских исследований установили связь коронавирусной инфекции и проблем со слухом и вестибулярным аппаратом, сообщает издание Express. Они основывались на данных 24 исследований жалоб людей, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, и выявили три новых симптома заболевания. Так, больные в 14,8% случаев страдали от шума в ушах, 7,6% теряли слух, 7,2% жаловались на головокружение.

Однако сами ученые обратили внимание, что данные о новых симптомах были получены из анкет или историй болезни. Пациенты, которые описали эти жалобы, не проходили тестирование слуха.

Профессор аудиологии Манчестерского университета и Центра биомедицинских исследований Кевин Манро заявил, что стоит продолжить изучение влияния коронавируса на органы слуха, так как известно, что другие вирусы — кори, менингита — способны вызвать нарушение работы этих органов чувств.

Маленькие дети тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Ученые изучили данные пациентов до 18 лет, которые перенесли заболевание. Оказалось, что болезнь надпочечников увеличивает риск смертности и осложнений у несовершеннолетних в десять раз.