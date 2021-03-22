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Попавшая в реанимацию Кудрявцева раскрыла подробности своего состояния

Попавшая в реанимацию Кудрявцева раскрыла подробности своего состояния

Москва, 22 марта. Популярная теледива Лера Кудрявцева записала видеообращение из больницы, куда ее доставили после ухудшения самочувствия на съемочной площадке.

На записи звезда раскрыла детали своего состояния и нахождения в медицинском учреждении. По ее словам, во время работы ей стало трудно дышать, а вскоре появились боли в груди. После чего ведущей вызвали бригаду скорой помощи.

На опубликованных в Instagram кадрах Кудрявцева находится на реанимационной койке с необходимым оборудованием. Она также показала пользователям социальной сети свой «скудный» ужин, который состоял из чая, одного зефира, печенья и сухарей. Многие из фанатов отметили измотанный внешний вид кумира.

«Проверили сердце, сделали КТ легких. Все в порядке, завтра еще утром обследование. В общем испугалась я знатно и всех напугала. Предварительно, надо больше отдыхать», — поделилась звезда.

Попавшая в реанимацию Кудрявцева раскрыла подробности своего состояния

Ранее Кудрявцева взволновала Сеть видео из реанимации. На снимках женщина лежала на больничной кровати. Она добавила, что ей резко стало плохо и ее экстренно госпитализировали.

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