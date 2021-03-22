Центр имени Чумакова будет производить до 500 тысяч вакцин «КовиВак» в месяц

Москва, 22 марта. Центр имени Чумакова планирует нарастить темпы производства вакцины от коронавируса «КовиВак». Ожидается увеличение объемов до 500 тысяч доз в месяц.

Намерениями специалистов поделился генеральный директор научно-исследовательского учреждения Айдар Ишмухаметов. Он спрогнозировал повышение производственных мощностей в течение последующих двух месяцев.

«Планируем... довести наш объем производства до полумиллиона в месяц», — уточнил в эфире телеканала «Россия-24» Ишмухаметов.

В гражданский оборот отечественный препарат поступит до конца текущего месяца. Об этом ранее заявил глава Министерства торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.