Сборная России по футболу показала новую игровую форму к Евро-2020

Москва, 22 марта. Презентация новой игровой формы сборной России по футболу, в которой они будут выступать на Евро-2020, состоялась в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ее разработкой занимался технический спонсор команды — компания Adidas. Прошлый вариант игровой формы был предоставлен 27 августа 2020 года.

Российская сборная в квалификационном раунде чемпионата мира 2022 года будет выступать в группе H. Компанию россиянам составят национальные команды Мальты, Словакии и Словении, Кипра и Хорватии. Первый матч подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 марта.

Недавно игроки национальной команды уехали на сборы в Сочи. Все игроки сдали тест на коронавирус. Процедура необходима для допуска к участию в отборочном турнире к ЧМ-2022.