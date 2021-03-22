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Юлия Савичева раскрыла своим поклонникам секрет сексуальности

Юлия Савичева раскрыла своим поклонникам секрет сексуальности

Москва, 22 марта. Певица Юлия Савичева не постеснялась затронуть откровенную тему, поразмышляв о сексуальности.

На своей странице в Instagram звезда предложила поклонникам «поговорить о сексуальности». По ее мнению, для этого мужчинам и женщинам «не обязательно раздеваться».

«Есть люди, которые могут быть обнаженными, но абсолютно не привлекательными, нет той энергии, которая притягивает. А есть противоположные люди, которые даже будучи одетыми, благодаря своей харизме и энергетике приковывают к себе внимание, и от них уже невозможно оторваться», — подчеркнула Савичева.

Певица предположила, что суть сексуальности «заключается во внутреннем состоянии, в подаче». В качестве крайне привлекательных звезд она назвала Мэрилин Монро, Монику Белуччи и Киану Ривза.

Савичева добавила, что «тонко настроенные люди» не позволят себе проявлять сексуальность вульгарно, поскольку во всем нужна мера.

Юлия Савичева раскрыла своим поклонникам секрет сексуальности

Отметим, ранее похожий пост опубликовала актриса Анна Хилькевич. Она также пустилась в размышления о том, как проявляется сексуальность. Своим подписчикам она призналась, что иногда мечтает стать мужчиной, поскольку иногда ее «просто сносит сексуальностью других женщин». 

«Причем я даже до конца не могу определиться, что же такое сексуальность. Например, мне очень нравится огонь-пожар Аня Седокова с ее ярко выраженной сексуальностью, но в то же время меня сильно привлекает и Юля Паршута с ее сдержанной притягательностью», — писала тогда Хилькевич.

После долгих размышлений актриса пришла к выводу, что так и не узнала секрета, почему некоторые женщины так привлекают к себе внимание. 

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