Юлия Савичева раскрыла своим поклонникам секрет сексуальности

Москва, 22 марта. Певица Юлия Савичева не постеснялась затронуть откровенную тему, поразмышляв о сексуальности.

На своей странице в Instagram звезда предложила поклонникам «поговорить о сексуальности». По ее мнению, для этого мужчинам и женщинам «не обязательно раздеваться».

«Есть люди, которые могут быть обнаженными, но абсолютно не привлекательными, нет той энергии, которая притягивает. А есть противоположные люди, которые даже будучи одетыми, благодаря своей харизме и энергетике приковывают к себе внимание, и от них уже невозможно оторваться», — подчеркнула Савичева.

Певица предположила, что суть сексуальности «заключается во внутреннем состоянии, в подаче». В качестве крайне привлекательных звезд она назвала Мэрилин Монро, Монику Белуччи и Киану Ривза.

Савичева добавила, что «тонко настроенные люди» не позволят себе проявлять сексуальность вульгарно, поскольку во всем нужна мера.

Отметим, ранее похожий пост опубликовала актриса Анна Хилькевич. Она также пустилась в размышления о том, как проявляется сексуальность. Своим подписчикам она призналась, что иногда мечтает стать мужчиной, поскольку иногда ее «просто сносит сексуальностью других женщин».

«Причем я даже до конца не могу определиться, что же такое сексуальность. Например, мне очень нравится огонь-пожар Аня Седокова с ее ярко выраженной сексуальностью, но в то же время меня сильно привлекает и Юля Паршута с ее сдержанной притягательностью», — писала тогда Хилькевич.

После долгих размышлений актриса пришла к выводу, что так и не узнала секрета, почему некоторые женщины так привлекают к себе внимание.