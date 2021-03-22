Минобороны Великобритании признало превосходство армии России

Лондон, 22 марта. Вооруженные силы РФ на данный момент могут составить конкуренцию любой державе. Об этом говорится в документе модернизации ВС Великобритании, опубликованным минобороны страны.

В тексте отмечено, что модернизация российских вооруженных сил делает РФ непредсказуемым игроком. Российское правительство, которое регулярно инвестирует средства, совершенствует подводный боевой флот, глубоководное оборудование, а также системы ПВО, что дает стратегическое преимущество России.

«Благодаря модернизации российских вооруженных сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком», — подчеркнуто в документе.

Минобороны Великобритании добавило, что благодаря высокоэффективной интернированной системы ПВО, российская армия способна наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить противника свободы действий.

Одновременно с тем авторы китайского портала Sohu отметили создание стратегических атомных подлодок проекта 955А «Борей» в России. Журналисты выразили мнение, что именно эти субмарины могут стать внушительной проблемой для США.