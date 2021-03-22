Как Африка стала поставщиком несовершеннолетних секс-рабов

Африканский континент до сих пор не может избавиться от наследия работорговли. Однако, в отличие от прошлых веков, основным «товаром» сейчас становятся дети из кризисных регионов.

Чаще всего юных невольников приобретают для черной работы и сексуальной эксплуатации. Несмотря на то, что борьба с этим явлением идет и на международном уровне, случаев детской работорговли в Африке меньше не становится.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об изнанке невольничьего рынка живого товара на Черном континенте.

Возвращение на родину

Представители Международной организации по миграции (МОМ) и Министерства по гендерным вопросам, делам детей и социальной защиты Ганы (MoGCSP) вернули в Кот-д’Ивуар 13 несовершеннолетних граждан. Несколько лет они жили в соседней республике в статусе рабов.

Все вернувшиеся — мальчики. Самые младшие покинули родную страну в возрасте трех лет. Официально они поехали изучать ислам к одному из имамов в Гане, но фактически их продали в рабство для эксплуатации в сельском хозяйстве. Сейчас бывшим невольникам от 9 до 19 лет.

В результате спецоперации ганской полиции ячейку работорговцев нейтрализовали. Лишь одному преступнику удалось скрыться, его объявили в розыск. Освобожденных детей сначала направили в специальный приют в Аккре, а затем доставили самолетом в Абиджан.

В столице Кот-д’Ивуара детей и подростков встречали родители. Теперь несовершеннолетним предстоит курс реабилитации и реинтеграция в нормальное человеческое общество. Специалисты отметили, что в Гане систематически похищают мальчиков для пополнения бесплатной рабочей силы на рыбных и сельскохозяйственных фермах.

«Миссия по спасению детей из Кот-д’Ивуара и Буркинабе доказывает, что в Африке существуют сети торговли людьми», — заявил Абибату Уэйн-Фолл, глава миссии МОМ в Гане.

Секс-рабство

Еще одной страной Гвинейского залива, где процветает детская работорговля, является Нигерия. В отличие от Ганы там своя специфика: местные преступники похищают девочек 14–15 лет для последующей продажи и принуждения к проституции, в том числе и в цивилизованной Европе.

Иногда преступники даже не крадут, а просто заманивают будущих жертв обещаниями о стабильной работе с приличной зарплатой. Высокий уровень бедности в Нигерии обеспечивает бесперебойный поток наивных девочек.

Например, девушке по имени Мэри предложили вакансию по сбору сельскохозяйственного урожая в Италии. Она согласилась и добралась до Милана. Там попала в руки сутенерши, заставившей ее «отрабатывать долг» в 15,5 тысяч долларов.

Аналогичная ситуация произошла с соотечественницей Мэри по имени Дайо. Ей предложили работу няни в Дубае. После прилета в ОАЭ девушку под угрозой убийства заставили работать проституткой. В мировой криминальной практике таких историй тысячи.

Как правило, оказавшись в борделях, девочки вынуждены жить в переполненных помещениях и терпеть антисанитарные условия. Пленниц заставляют заниматься сексом без отдыха и выходных. Их постоянно запугивают и избивают.

Бордели для педофилов

Еще более ужасной формой секс-рабства в Африке являются бордели с несовершеннолетними. Чаще всего эти нелегальные заведения находятся в регионах, наиболее привлекательных для иностранных туристов.

В феврале 2019 года в Уганде арестовали гражданина Германии Бернхарда Глейзера по обвинению в растлении 28 детей от 10 до 16 лет. Глейзер создал приют Bery's Place, где насиловал подопечных. Преступника поддерживала сеть спонсоров из Европы и США.

Схожая история произошла в Кении. В мае 2020 года в республике задержали 71-летнего инженера из Германии Томаса Шеллера. Немца обвинили в изнасиловании четырех мальчиков в возрасте от 10 до 13 лет.

В июне того же года 61-летний миссионер Грегори Доу из США признался в изнасилованиях детей из собственного приюта. Двум пострадавшим девочкам по 11 лет, другим — 12 и 13. Раскаялся педофил уже на родине, поэтому его привлекло к ответу американское правосудие. В экстрадиции в Кению власти США отказали.

«Ни один регион в мире не защищен от секс-туризма, но чаще всего белые мужчины из стран Запада промышляют этим именно в Африке. В них еще живет дух колониализма», — заявляет главный куратор программы Equality Now по прекращению сексуальной эксплуатации и торговли людьми Цици Мотекария.

Фабрики детей

Девочки и мальчики младшего возраста в Нигерии зачастую становятся винтиками бесчеловечных предприятий, называемых «фабриками детей». Людей там разводят как домашних животных. Девочек постарше насилуют, заставляя рожать. Новорожденных покупают обеспеченные бездетные семьи.

Несовершеннолетняя Ханна сбежала из дома после того, как заметила свою беременность. В Абудже она попала к торговцам людьми. Девочку поставили перед выбором: голодная смерть на улице или попечение в обмен на ребенка.

В 2018 году нигерийские полицейские спасли из таких нелегальных приютов сразу 100 девочек и 62 младенцев. Например, в штате Имо нашли 17 беременных девушек и 11 грудничков. Пострадавшие рассказали о постоянных изнасилованиях владельцем «фабрики».

Детей, рожденных на таких «предприятиях», продают в среднем за 4–5 тысяч долларов. Мальчики обычно стоят дороже. Особую ценность представляют близнецы. Как ни странно, для большинства нигерийских семей подобный бизнес стал благом.

Купить младенца намного проще, чем пройти дорогостоящую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Бездетные женщины в Нигерии поощряют криминальный бизнес, ведь из-за местных суеверий они могут потерять мужа. Женщину, которая не может зачать, в африканской стране бросают, считая проклятой.

Без перспектив

Кризисы в социально-экономических сферах, нищета, слабость правоохранительных систем — все это входит в обширный список факторов, влияющих на развитие детской работорговли в Африке. Ни отчеты международных организаций о данной проблеме, ни полицейские рейды с участием иностранных специалистов также не приносят результата.

Похоже, что проблему могут решить только усилия по укреплению суверенитета и развития экономики непосредственно властей африканских государств. Однако общая тенденция, особенно на фоне тяжелых последствий от пандемии коронавируса, показывает, что работорговля только набирает обороты.