Руководители фонда борьбы с ВИЧ в Гане принуждали подчиненных к сексу за льготы

Аккра, 22 марта. Руководители ганского филиала «Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ» (NAP+) принуждали к сексу подопечных и требовали взяток в обмен на льготы.

Преступления представителей организации перечислили в 18-страничном отчете по результатам расследования. Эпизоды дела происходили в период с 2010 по 2019 год. Случаи насилия подтвердили девять участников программы. Полиция Ганы опросила уже 43 свидетелей.

«Несколько руководителей NAP+ заставляли участников программы заниматься сексом или платить откаты за доступ к льготам, превратив свою работу в коррупционную практику», — говорится в докладе.

Исполнительный директор головного подразделения фонда Питер Сэндс обеспокоен результатами расследования. Он назвал практику использования служебного положения для удовлетворения похоти «отвратительной».

Отделение «Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ» в Гане получило гранты из бюджета организации через партнеров в других африканских филиалах. Руководители фонда обвинения отрицают, а реакцию Женевы на секс-скандал и вовсе игнорируют. Подозреваемые требуют права на перекрестный допрос пострадавших.

«Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ» ежегодно инвестирует около 4 млрд долларов в год на борьбу с инфекционными заболеваниями во всем мире.

Принуждение подчиненных к сексу в Африке — не редкость. В начале месяца вице-президент Зимбабве ушел в отставку после обвинения в сексуальных домогательствах к подчиненным.