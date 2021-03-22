Иван Дорн переписал заставку для «Ну, погоди!»

Москва, 22 марта. Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку композиции «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака, известную всем по заставке мультсериала «Ну, погоди!», сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Новая версия заставки будет звучать в каждой серии перезапуска мультфильма о Волке и Зайце, премьера которых намечена в этом году. Помимо непосредственно заставки, авторы издательства Masterskaya Ивана Дорна создали еще несколько композиций для проекта.

«Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна — мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии больше всего подошел для нашего нового сериала», — заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Сам музыкант подчеркнул, что старался сохранить атмосферу знаменитой композиции, но создать при этом новое звучание.

«Мы решили оттолкнуться от старого мелодического кода, но пойти не сверху вниз, а наоборот — таким образом, у нас остались те же ноты, остался оттенок, привкус, если хотите, корней. Но и свеженького добавили: время должно отрабатываться в музыке, и у звука будет современная фактура», — поделился Дорн, для которого это был первый опыт работы в анимационном проекте.

Он уверен, что новый мультсериал «станет культовым для маленьких жителей, да и для больших, без сомнений».

«Союзмультфильм» начал работать над новым циклом мультфильмов из вселенной «Ну, погоди!» в прошлом году. Предполагается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Список персонажей мультфильма будет дополнен новыми героями, среди которых появятся Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Ранее стало известно, что Волка в новых сериях будет озвучивать шоумен Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев.