Тысячи человек устроили давку на церемонии прощания с умершим президентом Танзании

Додома, 22 марта. Несколько человек пострадали во время давки на похоронах президента Танзании Джона Магуфули.

Масштабные поминальные мероприятия проходят по всей стране. Огромная очередь из желающих проститься с политиком, известном в народе как Бульдозер, привела к трагедии. В международном аэропорту Дар-эс-Салама прошлым вечером организаторы прощания не справились с толпой скорбящих, несколько человек получили травмы.

Tanzania ???????? a grieving nation after the death of Pombe Magufuli pic.twitter.com/WeDNdrRUAA