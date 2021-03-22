Тысячи человек устроили давку на церемонии прощания с умершим президентом Танзании

Додома, 22 марта. Несколько человек пострадали во время давки на похоронах президента Танзании Джона Магуфули.

Масштабные поминальные мероприятия проходят по всей стране. Огромная очередь из желающих проститься с политиком, известном в народе как Бульдозер, привела к трагедии. В международном аэропорту Дар-эс-Салама прошлым вечером организаторы прощания не справились с толпой скорбящих, несколько человек получили травмы.

Tanzania ???????? a grieving nation after the death of Pombe Magufuli pic.twitter.com/WeDNdrRUAA — Sudhir Byaruhanga (@Sudhirntv) March 21, 2021

За день до этого тело Магуфули доставили на стадион Ухуру для всеобщего обозрения. Это произошло после короткого отпевания в церкви Святого Петра в Ойстербее. Покойного лидера заранее привезли туда на грузовике под усиленной охраной. Танзанийцы узнали о точном маршруте следования конвоя, после чего тысячи людей вышли на улицы.

«Где мы найдем другого такого отца, как ты», — причитала женщина из толпы.

Sad moments engulf the city of Dar es salaam, Tanzania.#MagufuliWasAHero pic.twitter.com/SJM4XZYKUv — Paul Kirobi (@PauKirobi) March 20, 2021

На стадионе собрались родственники Магуфули, вдова политика и 23 тысячи танзанийцев.

Сегодня, 22 марта, тело почившего президента доставят в столицу страны Додому. Через день с политиком попрощаются жители Мванзы. Затем тело национального лидера перевезут в Чато. В четверг, 25 марта, руководителя Танзании похоронят на территории местной католической церкви.

По официальной информации, Магуфули умер от сердечной недостаточности. По слухам, танзанийский лидер, известный своим отрицанием коронавируса, скончался из-за острого респираторного заболевания, вызванного как раз COVID-19.