Выявлен первый случай заражения коронавирусом на ЧМ по фигурному катанию

Стокгольм, 22 марта. Обнаружен первый заболевший COVID-19 спортсмен на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, сообщает Международный союз конькобежцев.

Зараженный коронавирусом спортсмен не сможет принять участие в первенстве и уже помещен на карантин. Его имя на данный момент неизвестно. Приняты все необходимые меры безопасности для нераспространения вируса среди других участников чемпионата.

Также были выявлены и изолированы те, с кем взаимодействовал заболевший, чтобы проверить их на наличие заболевания и принять соответствующие меры.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта в Швеции (Стокгольм). Также в нем принимает участие сборная России.

Недавно сообщалось, что российская фигуристка Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Год назад 17-летняя спортсменка решила перейти в академию Евгения Плющенко, однако теперь она будет тренироваться под руководством нового наставника.