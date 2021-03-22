Браконьеры совершили массовое убийство львов в национальном парке Уганды

Кампала, 22 марта. Браконьеры убили шестерых львов в угандийском Национальном парке королевы Елизаветы. Останки хищников обнаружили смотрители заповедника.

Диких животных сперва отравили, предполагают специалисты, так как рядом с телами львов нашли восемь мертвых стервятников.

«Управление дикой природы Уганды решительно осуждает убийства диких животных. Это не только негативно сказывается на туристической отрасли страны, но и сокращает доходы от международных программ, необходимых для охраны и общественной работы в заповедниках», — заявил представитель ведомства Уганды Башир Ханги.

Национальный парк королевы Елизаветы находится в 300 километрах к западу от столицы государства. Сафари ежегодно привлекает тысячи иностранных туристов. От их денег зависит пятая часть доходов угандийцев, живущих рядом с заповедником.

Африканские страны в последние годы сталкиваются с проблемами перенаселения и вынуждены решать связанные с этим инфраструктурные вопросы.

В Кении, например, застраивается уникальный Национальный парк Найроби. Под угрозой исчезновения оказались редкие виды животных. Столица страны вплотную подобралась к природоохранной зоне, опоясывая ее небоскребами.