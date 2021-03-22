Главный инфекционист США подтвердил эффективность «Спутника V»

Вашингтон, 22 марта. Отчеты по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» позволяют говорить о ее высокой эффективности. Об этом заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Такое мнение медик выразил, отвечая на вопрос в эфире радиопередачи об эффективности китайской и российской вакцины. По его словам, данные отчетов выглядят весьма хорошо. Какой именно препарат имелся ввиду, специалист не уточнил. Однако, судя по всему, речь идет о препарате «Спутник V», который уже успел себя зарекомендовать за рубежом.

Российская вакцина зарегистрирована уже более чем в 50 странах. В апреле Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приедет в РФ с инспекцией по «Спутнику V».