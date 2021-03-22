США вмешались в спор Эфиопии, Судана и Египта о строительстве плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 22 марта. Американский сенатор Крис Кунс и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен провели переговоры о строительстве плотины «Возрождение» (GERD) на реке Голубой Нил. Гидроэлектростанция спровоцировала споры между эфиопскими властями, а также их египетскими и суданскими коллегами.

Для Аддис-Абебы проект принесет существенную выгоду. Около 65 млн граждан страны получат доступ к бесперебойной электроэнергии. Правительство сможет продавать электричество за рубеж, например, в Судан. Водохранилище объемом 74 кубических километра планируется превратить в туристический объект и начать в нем промышленный лов рыбы. Сама плотина также станет мостом через Голубой Нил.

В Каире и Хартуме опасаются, что эфиопский проект приведет к обмелению нижнего течения реки. Сельское хозяйство Египта и Судана практически полностью зависит от ирригации водой из Нила.

Три крупных игрока Африки решают, как они поделят общие водные ресурсы региона. Здесь в качестве посредника и появился представитель США. Хотя ранее Эфиопия выступала категорически против любого участия иных стран в данном вопросе.

Американский посланник, помимо разговоров о плотине, выразил обеспокоенность по поводу операции армии Эфиопии против сепаратистов Тыграя. Действия эфиопских военных спровоцировали поток беженцев в Судан, что вызвало резкую реакцию в Хартуме.

В ходе дискуссии глава МИД Эфиопии Меконнен сделал упор на поддержку Африканского союза в деле строительства плотины и назвал суверенным делом операцию по восстановлению конституционного порядка в Тыграе.

Кунс, похоже, принял аргументы коллеги, подтвердив стратегическое партнерство США и Эфиопии.

Власти Судана могут быть довольны фактом проведения американо-эфиопских переговоров по GERD. Ранее именно Хартум призвал решать вопрос использования ресурсов Нила при участии США, ООН, ЕС и Африканского союза.