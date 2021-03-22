Иосиф Пригожин разочарован «местечковой марионеткой» Зеленским

Москва, 22 марта. Действия украинских властей являются преступлением против человечества и откровенным фашизмом, заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя новые санкции Киева против российских артистов.

В мае 2018 года в честь запуска автомобильного движения по Крымскому мосту в Керчи прошел грандиозный концерт, на котором выступили первые звезды российского шоу-бизнеса. Среди прочих свои песни исполнили Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Олег Газманов и другие. Судя по всему, все они попали в очередной черный список Киева из 23 фамилий, которые пока не разглашаются. В отношении российских звезд завели уголовное дело за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Данная новость привела Пригожина в ярость. В беседе с KP.RU он выразил недоумение тем фактом, что украинские власти спустя три года возбудили уголовное дело. При этом он назвал нелогичным требование Киева: приезжать в Крым через Украину, тогда как российским исполнителям запрещен въезд в страну.

«В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования — что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят», — посетовал Пригожин.

Больше всего продюсера разочаровали действия президента Украины Владимира Зеленского. После победы на выборах звезды шоу-бизнеса были воодушевлены, поскольку считали, что он «свой» человек: снимался в российском кино, участвовал в КВН. Многие с ним были близко знакомы.

«Очень жаль, что он так и не стал президентом: актеришко, местечковая марионетка! Все агрессирует, хочет что-то доказать… Я-то думал: образованный человек, умный, с чувством юмора, сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов на территорию Украины. Но нет, оказался бабаем!» — негодует Пригожин.

Супруг Валерии подчеркнул, что его жена, как и остальные российские музыканты, продолжат выступать в Крыму, несмотря на санкции Украины.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.