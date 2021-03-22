Премьер ЦАР обсудил финальные приготовления к инаугурации президента Туадера

Банги, 22 марта. В столице ЦАР состоялось заседание Комитета по вопросам организации церемонии инаугурации президента республики. Встреча прошла под председательством премьер-министра Фирмена Нгребада. Участники совещания обсудили ход подготовки к мероприятию, список гостей и план проведения церемонии.

«По мере приближения этого важного общенационального события участники комитета изучили прогресс в подготовке мероприятия и рассмотрели такие важные вопросы, как список гостей и план церемонии», — говорится на официальной странице правительства ЦАР в Facebook.

Фостен-Арканж Туадера принесет присягу 30 марта. На торжественную церемонию в Банги ожидают прибытия высокопоставленных гостей: лидеров стран, правительственные и парламентские делегации, дипломатов.

Приглашения также отправили президентам России, США и Франции. Помимо инаугурации состоится вручение государственных наград, а завершится день официальным ужином.

Президент Центральноафриканской республики одержал победу на выборах 27 декабря 2020 года. Это его второй срок на высшем посту страны.



