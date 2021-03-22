СК возбудил уголовное дело из-за гибели девочки в Мурманской области

Мурманск, 22 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате схода лавины на необорудованном маршруте возле станции Имандра, передает Следственный комитет.

Тело ребенка обнаружили в ходе поисковых мероприятий после схода снежных масс в районе Оленегорска. Несмотря на усилия спасателей, девочку спасти не удалось. По факту гибели несовершеннолетней 2008 года рождения возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

«Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка», — сказано в заявлении регионального СУ СК.

Ранее сообщалось о попытках реанимировать найденную под завалами девочку. В ее поисках были задействованы 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.