Африканское СМИ опубликовало предварительные итоги выборов в парламент ЦАР

Банги, 22 марта. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) объявила предварительные итоги выборов в парламент. Фотографии бланков с рейтингами опубликовало издание Ndjoni Sango.

В большинстве префектур победу одержала правящая партия президента Фостен-Арканжа Туадера «Объединенные Сердца» (MCU). В Омбелла-Мпоко представители этой политической силы набрали более 50% голосов в трех из пяти избирательных округов.

В одном из округов префектуры Лобае кандидат от MCU набрал на данный момент рекордные для всего голосования 81,78%.

Заметно отстающим от правящей партии оказалось «Движение за освобождение центральноафриканского народа» (MLPC) под руководством бывшего премьер-министра Мартена Зигеле. Представитель этой партии победил только в одном из округов — в префектуре Мамбере-Кадеи, набрав 74,31% голосов.

Представитель партии KWA-NA-KWA (KNK) экс-президента Франсуа Бозизе, который перед выборами возглавил конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), победил лишь в единственном округе на юго-западе страны. Это является ярким маркером оценки населения в отношении политики бывшего главы государства.

Документы уже отправили в Конституционный суд республики. Ведомство утвердит окончательный результат волеизъявления центральноафриканцев.

Ранее премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада поблагодарил ANE за работу на выборах в законодательную Ассамблею. Политик отпраздновал победу в округе Боали.

Члены ANE обеспечили прозрачное и демократичное голосование. На каждом участке присутствовало по одному представителю от каждого кандидата и политической партии. Наблюдатели контролировали передачу результатов в Национальную избирательную комиссию, а также следили за обновлением промежуточных итогов в центре обработки данных.