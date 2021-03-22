Друзья Лядовой обвинили ее помощницу в попытке завладеть наследством пианистки

Москва, 22 марта. Скандал вокруг наследства композитора Людмилы Лядовой набирает обороты: друзья заслуженной артистки РСФСР уверяют, что помощница Лядовой пыталась завладеть квартирой артистки задолго до ее смерти.

Лядова скончалась 10 марта. У 95-летней пианистки не было детей, но ее всегда окружали друзья и помощники. Одна из них — Галина Горбенко — сообщила в эфире программы «Пусть говорят», что помогала композитору многие годы, с 2004-го по 2017-й. Однако после этого ее отстранили от дел.

Подруга Лядовой, Наталья Косминская, сообщила в эфире, что Людмила Алексеевна перестала доверять Горбенко, подозревая, что та преследует собственные цели, а кроме того, «плохо выполняла свои обязанности».

«Она говорила, что Галина присосалась к ней и не хочет оставить в покое. Мне хорошо запомнился один инцидент. После того как у Людмилы Алексеевны случился первый инсульт, ко мне подошла Галина и сказала: «Лядова тебе доверяет, попроси ее поставить подпись на чистом листе бумаги. А еще попроси ключи от квартиры. Мы там порядок наведем», — рассказала она.

Горбенко она назвала «страшным человеком», поскольку та «укоротила жизнь Лядовой на несколько лет».

Коллега Лядовой и ее подруга Ирина Грибулина придерживается похожей точки зрения. По ее словам, Горбенко была очень завистливой и опасной. Когда помощницу отстранили от дел, ее место занял Виктор Дворовенко.

«Виктор скрасил последние годы жизни Людмилы Алексеевны. Она была очень счастлива благодаря ему, ведь он помогал организовывать какие-то встречи, занимался творчеством Лядовой», — подчеркнула Грибулина.

Композитор переписала свою квартиру на Дворовенко еще в 2017 году. Сама Горбенко отвергает все обвинения. При этом она заявила, что Лядова могла прожить и больше, но скончалась, поскольку не получала должного ухода. Она предположила, что вся ситуация вокруг наследства была хорошо спланированной игрой, однако каких-либо доказательств своих слов Горбенко не представила.

Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусной инфекцией в московскую Городскую клиническую больницу №52 в конце февраля, позже ее перевели в реанимацию. Сердце пианистки перестало биться 10 марта. Причиной смерти Лядовой стали осложнения хронических болезней, вызванные COVID-19.