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Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемочной площадки

Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемочной площадки

Москва, 22 марта. Аккаунт в Instagram телеведущей Леры Кудрявцевой пополнился новыми тревожными кадрами. Звезда опубликовала видео из реанимации.

Кудрявцева выложила ряд Stories, на которых она изображена на больничной кровати. Телеведущая рассказала, что ролики были сняты в реанимации. По словам знаменитости, ее экстренно увезли в больницу прямо со съемочной площадки. На данный момент причины ухудшения состояния Кудрявцевой неизвестны.

Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемочной площадки

Телеведущая рассказала, что очень сильно испугалась. Буквально несколько часов назад она публиковала видео из гримерки, на которых собиралась на очередную съемку. Поэтому в реанимации звезда выглядит весьма свежо: броский макияж, аккуратно уложенное каре. Однако в кадре видна капельница, присоединенная к руке знаменитости.

Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемочной площадки

В последнее время здоровье Кудрявцевой очень волнует ее подписчиков. Сначала она болела COVID-19, потом получила серьезную травму крестца. После перелома телеведущей пришлось передвигаться в инвалидном кресле и долго восстанавливаться в домашних условиях. Несмотря на то, что в последнее время звезде тяжело ходить, она всегда выглядит отменно и продолжает работать над собственным проектом. Ее жизнерадостность и тягу к жизни отмечал и певец Сергей Лазарев.

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