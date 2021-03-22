Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию со съемочной площадки

Москва, 22 марта. Аккаунт в Instagram телеведущей Леры Кудрявцевой пополнился новыми тревожными кадрами. Звезда опубликовала видео из реанимации.

Кудрявцева выложила ряд Stories, на которых она изображена на больничной кровати. Телеведущая рассказала, что ролики были сняты в реанимации. По словам знаменитости, ее экстренно увезли в больницу прямо со съемочной площадки. На данный момент причины ухудшения состояния Кудрявцевой неизвестны.

Телеведущая рассказала, что очень сильно испугалась. Буквально несколько часов назад она публиковала видео из гримерки, на которых собиралась на очередную съемку. Поэтому в реанимации звезда выглядит весьма свежо: броский макияж, аккуратно уложенное каре. Однако в кадре видна капельница, присоединенная к руке знаменитости.

В последнее время здоровье Кудрявцевой очень волнует ее подписчиков. Сначала она болела COVID-19, потом получила серьезную травму крестца. После перелома телеведущей пришлось передвигаться в инвалидном кресле и долго восстанавливаться в домашних условиях. Несмотря на то, что в последнее время звезде тяжело ходить, она всегда выглядит отменно и продолжает работать над собственным проектом. Ее жизнерадостность и тягу к жизни отмечал и певец Сергей Лазарев.