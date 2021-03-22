Зачем Израиль хочет построит железную дорогу до ОАЭ

Глава Израильского национального экономического совета Ави Симхон заявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют создать совместный проект железной дороги, соединяющей города Абу-Даби и Хайфу.

Симхон также сообщил израильской прессе, что страны изучают и ряд других несколько крупных инфраструктурных проектов. Однако наиболее вероятным стороны видят строительство железной дороги.

«Железная дорога будет проходить через Иорданию и Саудовскую Аравию. У нас есть прекрасная возможность для реализации этого проекта, поскольку большая часть железной дороги уже существует, за исключением 200–300 километров в Иордании», — заявил глава экономического совета.

Для осуществления проекта необходимо получить поддержку Саудовской Аравии, которая пока еще не объявила о нормализации отношений с Израилем.

Строительство железной дороги поможет Израилю доставлять товары в ОАЭ за один или два дня вместо их перевозки через Суэцкий канал, которая занимает около 12 дней. Особенно выиграют израильские аграрии, ведь свежие овощи будут легче экспортироваться на рынки Эмиратов.

Однако строительство подобной железной дороги подорвет экономику других региональных игроков, таких как Египет, которые получают доход с торговли через Суэцкий канал. Ведь за проход одного корабля египетское правительство получает около 1 млн долларов и лишение этих средств ударит по бюджету страны.

Проекты между ОАЭ и Израилем стали возможны благодаря тому, что бывший президент США Дональд Трамп 13 августа объявил о мирном соглашении между Абу-Даби и Тель-Авивом при посредничестве Вашингтона.

По заявлению правительства Объединенных Арабских Эмиратов, сделка была попыткой американского правительства предотвратить запланированную Израилем аннексию Западного берега реки Иордан.

Впрочем Авраамский договор, согласно которому ОАЭ официально нормализовали отношения с еврейским государство, было воспринято лишь как признание давних тайных связей между этими государствами.

Не стоит недооценивать активную роль ОАЭ в формировании региона в соответствии с колониальными интересами США. На фоне подписанных оружейных сделок и дополнительных торговых соглашений Эмираты все больше похожи на некий «дубликат» Израиля с точки зрения Вашингтона.

Достаточно взглянуть на то, как Объединенные Арабские Эмираты оказывали давление на другие государства, такие как Судан и Марокко, с целью нормализации отношений с Тель-Авивом.