Найденная под лавиной девочка скончалась в Мурманской области

Мурманск, 22 марта. Медики не смогли реанимировать ребенка, попавшего под снежную лавину во время туристического похода в Мурманской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Инцидент с группой из 16 человек, 13 из которых дети, произошел в районе Оленегорска. Помощь спасателей понадобилась ребенку 2008 года рождения. В поисках девочки были задействованы 53 спасателя, кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Днем ранее сообщалось, что снежная лавина заблокировала пути к девяти населенным пунктам в Дагестане. Соответствующую информацию предоставило региональное МЧС.