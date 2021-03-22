Лена Миро резко высказалась об оставшейся без носа экс-жене Аршавина

Москва, 22 марта. Тяжелая жизненная ситуация Алисы Казьминой, оставшейся без носа, не вызвала жалости у блогера Лены Миро. Знаменитость объяснила, почему она не поддержала экс-жену Андрея Аршавина.

Миро верит, что у Казьминой начались серьезные проблемы со здоровьем из-за аутоиммунного заболевания. Она сомневается, что бывшая возлюбленная футболиста поддалась моде и решила уменьшить себе нос.

Звезда Сети вспомнила о судебном процессе Казьминой и Аршавина. По ее словам, тяжелая жизненная ситуация не дает женщине права не соблюдать постановление суда. Согласно решению, экс-супруга форварда вместе с детьми должна покинуть особняк под Петербургом, который записан на мать Аршавина. Блогер подчеркнула, что закон един для всех, и проблемы не должны становится препятствием на пути его исполнения.

Казьмину Миро считает «наглой попрошайкой» из-за того, что та устроила рожденному не от футболиста сыну праздник и выставила счет Аршавину.

«Чек почему-то подала Аршавину. Не отцу ребенка, который на этом празднике присутствовал. Не сама оплатила. А Аршавину! С фига ли? Это же наглость», — написала Миро в «Живом журнале».

Алиса Казьмина вышла замуж за Аршавина в 2016 году после многолетнего романа. В браке у них родилась дочь. Из-за многочисленных измен, по словам женщины, ее брак с футболистом распался.