Спасатели нашли тело ребенка под завалами снега в Мурманской области

Мурманск, 22 марта. Снежная лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. Несовершеннолетний ребенок оказался под завалами снега, сообщил местный следственный комитет.

На месте происшествия находилась туристическая группа в составе 16 человек, среди которых было 13 детей. Под завалами оказался только один ребенок 2008 года рождения.

МЧС в 18:00 получило сообщение от туристов из Санкт-Петербурга о том, что из-за схода лавины под снегом находится один человек. На место инцидента выдвинулись 53 спасателя, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Спасатели нашли тело пропавшего ребенка. В настоящий момент проводятся реанимационные мероприятия.

Ранее снежная лавина заблокировала пути к девяти селам в Дагестане. Об этом сообщило управление МЧС по региону.