Норкин выдал смешной анекдот о склерозе Байдена

Москва, 22 марта. Телеведущий Андрей Норкин вспомнил анекдот о склерозе и маразме после дискуссии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, которая прошла в эфире программы «Место встречи».

Тема физического и морального состояния Байдена стала активно обсуждаться в зарубежной прессе после инцидента на трапе президентского самолета. Речь идет о случае, когда американский лидер несколько раз оступился и упал по пути на борт воздушного судна.

Участники телепередачи перешли к обсуждению вопросов вакцинации населения от коронавируса и рабочей поездки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай. Ведущий в конце программы предложил вернуться к первоначальной теме и рассказал подходящий к ней анекдот про диалог двух молодых врачей.

«Один другого спрашивает: «Коллега, как вы считаете, что лучше: склероз, или маразм?». — «Склероз однозначно. Если у вас определенные проблемы со склерозом, вы просто забываете про собственный маразм»», — пошутил Норкин.

Забавные истории Норкина не раз смешили гостей и зрителей передачи «Место встречи». Телеведущий ранее порадовал зрителей шуткой про оперативников и Новый год.

Экс-президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений высмеял неловкое падение Байдена, говорится в публикации НСН.