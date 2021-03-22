Боевые пловцы ТОФ устроили подводную стрельбу в ходе учений на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 22 марта. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели подводную часть кораблей и причальных сооружений на предмет возможной закладки мин и взрывных устройств во время учений на Камчатке.

Также Министерство обороны России опубликовало кадры стрельбы из подводного оружия — пистолета СПП-1 и автомата АПС — бойцами отряда ПДСС на Камчатке.

Для точного поражения движущихся и неподвижных мишеней использовалось специализированное вооружение — пистолеты и пулеметы, способные вести огонь прямо на глубине.

В ходе учений также был отработан порядок осмотра корпусов кораблей на предмет установки магнитных мин предполагаемым противником. Особое внимание было также уделено технике подводного боя с применением холодного оружия.

В учебных тренировках приняли участие более 20 боевых пловцов и два противодиверсионных катера проекта «Грачонок».

Ранее инженеры общевойсковой армии Восточного военного округа, находящейся в Бурятии, провели тактико-специальные учения в рамках полевого выхода.