Болезнь надпочечников увеличивает детскую смертность от COVID-19 в десять раз

Вашингтон, 22 марта. Дети с надпочечниковой недостаточностью имеют риск осложнений и смерти от COVID-19 в десять раз больше, чем здоровые пациенты.

Надпочечниковая недостаточность является заболеванием, которое возникает, когда орган не вырабатывает достаточного количества кортизола. Первичная форма недуга называется медиками болезнью Аддисона.

«Надпочечниковая недостаточность может подвергнуть человека более высокому риску инфекций из-за отсутствия нормальной реакции организма на стресс», — сказали американские ученые.

Ученые проанализировали данные пациентов до 18 лет, которые перенесли коронавирус. Всего специалисты изучили истории болезни 846 детей с указанной болезнью и 250 тыс. — без нее. В итоге оказалось, что малыши с больными надпочечниками чаще страдали от последствий COVID-19.

Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен в организмах домашних кошек и собак. Животные являются бессимптомными носителями мутации, считают специалисты. Также они уверены, что питомцы не играют большой роли в распространении болезни.