Армия Египта ликвидировала лидера ИГ на Синае

Каир, 22 марта. Вооруженные силы Египта ликвидировали лидера запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство»1 на Синайском полуострове.

Местные источники сообщают, что бойцы правительственной армии провели контртеррористическую операцию в воскресенье, 21 марта. В ходе нее удалось нейтрализовать экстремиста Салима Салми Саида Махмуда аль-Хаммадина.



تم بحمد الله القضاء على قائد التكفيريين الإرهابيين في سيناء المدعو ” سليم سلمي سعيد محمود الحمادين “

في عملية خاصة لمقاتلي القبائل وتشكيلات خاصة من القوات المسلحة المصرية في ليل يوم الأحد الموافق 21/03/2021

/?p=947 pic.twitter.com/wF2fM7fuat — ⁦????????⁩????Hasan⁦⁦????????⁩⁦✌️(الإكسلانس) (@HasanMo15904983) March 22, 2021

Союз племен Синая подтвердил, что лидера регионального филиала ИГ1 обвиняют в сотнях убийств на территориях городов Рафах и Шейх-Зувейд. Джихадист нападал как на мирных граждан, так и на солдат вооруженных сил республики. Также он завербовал десятки людей в запрещенную группировку.

Аль-Хаммадин организовывал теракты в Табе и Шарм-эль-Шейхе и участвовал в беспорядках во время «арабской весны».

Военнослужащие, уничтожившие экстремиста, передали его тело органам безопасности республики.

Контртеррористическая операция на Синайском полуострове длится более трех лет. Однако радикальные элементы продолжают нападать на позиции правительственных войск. Подробнее о деятельности ИГ на территории Египта рассказано в тематическом материале международной редакции Федерального агентства новостей.



1 Организация запрещена на территории РФ.