Панин заявил о желании «продать» подросшую дочь в модельное агентство

Мадрид, 22 марта. Актер Алексей Панин, известный по фильмам «Звезда» и «Жмурки», рассказал, что его дочь Анна стала принимать участие в фотосессиях.

Артист показал подросшую дочь на своей странице в социальной сети Instagram. Девушка, родившаяся в отношениях Панина с моделью Юлией Юдинцевой, судя по публикации, приняла участие в фотосъемке в Испании. Для кадров она нарядилась в платье и сделала локоны.

«Анна Панина начала отбивать хлеб у испанских фотомоделей. Скоро будем грести деньги лопатой. Первая фотосессия в Испании», — написал актер.

На кадрах в ленте Панин дурачится, позируя с дочерью, а в Stories рассказывает о планах на будущее и желании помочь ребенку в построении карьеры.

«Наконец-то свершилась моя мечта, и я смогу продать дочь за большие деньги в ведущее модельное агентство мира. Кейт Мосс будет скоро в отчаянии кусать локти», — заявил он под возмущенные реплики девушки.

Анна далеко не единственный ребенок Панина. У него есть дочери Мария и София от других отношений. Но к старшей наследнице он относится с особым трепетом — нередко публикует архивные снимки.