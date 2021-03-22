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Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак»

Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак»

Москва, 22 марта. Представители стримингового сервиса Netflix назвали имена новых актеров, которые утверждены для второго сезона сериала «Ведьмак».

Грэм Мактавиш, известный по картинам о хоббитах, исполнит роль Дийкстра. Звездам «Бриджертонов» Анджоа Андохе и Крису Фултону достались роли Нэннеки и Риенса.

Во втором сезоне среди новичков будут Кэсси Клер (сыграет Филиппа Эйльхарт), Лиз Карр (Фенн), Самон Кэллоу (Кодрингер), Кевин Дойл (Ба’лиан), пишет «Культуромания».

Съемки второго сезона «Ведьмака» стартовали в 2019 году. Премьера новой части запланирована на следующий год.

В прессу просочилась информация, что сценаристы второго сезона хотят отойти от книжного канона при создании второго сезона. Они планируют «убить» одного из важных персонажей книги польского писателя Анджея Сапковского.

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