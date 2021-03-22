Моряки ЮВО заняли первое место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира»

Севастополь, 22 марта. Военнослужащие Черноморского флота взяли первое место на окружном этапе конкурса АрМИ «Воин мира», а в мае их ждет всеармейский этап конкурса.

Региональный этап конкурса проходил в Севастополе. На базе морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота России. Победители регионального отбора по Южному военному округу поедут на международный этап АрМИ-2021.

Мероприятие проходило пять дней. Команды состояли из четырех человек. В каждой группе должна была быть одна девушка. В конкурсе были спортивные, профессиональные и творческие этапы.

Второе место заняла команда общевойсковой армии ВВС и ПВО, а третье место досталось команде Каспийской флотилии.

В мае победителей ждет всеармейский этап конкурса, который также пройдет в городе-герое Севастополе.

Ранее сообщалось, что ракетчики ЗВО завершили первый этап конкурса «Специальный маршрут-2021» в рамках подготовки к АрМИ-2021. А RT пишет, что в Севастополе состоялось открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью «Глубина».