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Победительница шестого сезона «Холостяка» Дарья Клюкина раскрыла секреты красоты

Победительница шестого сезона «Холостяка» Дарья Клюкина раскрыла секреты красоты

Москва, 22 марта. Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина рассказала подписчикам, как ухаживает за кожей лица. Правила звезды оказались довольно простыми.

Модель раскрыла секреты красоты в новом посте в Instagram. По ее мнению, одним из самых важных пунктов является правильное очищение кожи. Клюкина предпочитает умываться пенкой или гелем, но только вечером. Кроме того, по рекомендации косметолога она делает раз в месяц растительный пилинг.

Следующим этапом идет увлажнение. Клюкина использует тоник, сыворотку и крем — дневной, ночной и для кожи вокруг глаз. А салон красоты посещает ради питательных процедур.

Помогают в уходе за кожей лица и витамины. Их модель принимает в соответствии с рекомендациями врача.

«Никаких филлеров, только работа с качеством кожи на укрепление и увлажнение», — резюмировала Клюкина.

Победительница шестого сезона «Холостяка» Дарья Клюкина раскрыла секреты красоты

Модель успешно прошла кастинг в пятый сезон популярного реалити-шоу, но покинула проект по собственному желанию. В следующем она одержала победу, ее выбрал среди других девушек певец Егор Крид. Девушка рассказывала, что отношения после шоу были, но они с музыкантом «не сошлись характерами».

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