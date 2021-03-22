СМИ стали известны детали исчезновения подлодки «Ростов-на-Дону» в Средиземноморье

Москва, 22 марта. СМИ стали известны подробности провальной охоты авиации и флота стран НАТО за подлодкой ВМФ РФ в водах Средиземного моря.

В западную прессу просочились некоторые подробности безуспешного поиска российской подлодки в Средиземье. Два дня одну российскую дизель-электрическую субмарину «Ростов-на-Дону» безуспешно пытались обнаружить корабли греческих, французских и итальянских военно-морских сил и авиация НАТО, в том числе грозные противолодочные самолеты ВВС США R-8 Poseidon, указывает «Военное обозрение».

Как позже сообщили в прессе, сигнал от подлодки якобы выявили у острова Крит, его зафиксировал французский корабль. После этого на ее поиски был направлен фрегат ВМС Италии Luigi Rizzo с радиолокаторами. Однако его экипажу не удалось найти следы присутствия субмарины. После этого на поиски были брошены американские самолеты. Но и им не удалось найти российскую подлодку.

«Вероятно, произошел логистический сбой, в результате которого боевые корабли, находившиеся в Средиземном море, не получили своевременной информации о необходимости контролировать маршрут российской субмарины», — заметили позже в прессе.

Отдельно в СМИ отметили, что на фоне розыска в Средиземном море подлодки возникли проблемы с флагманом авианосной группы — USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»). Тот как раз находился в территориальных водах Греции недалеко от Крита. Не исключено, что все это время «Ростов-на-Дону» вел наблюдение за американским кораблем.

Китайские эксперты в свою очередь отметили, что «Ростов-на-Дону» подчеркнуто показала США, что подводный флот ВМФ РФ очень непростой оппонент в Средиземном море.