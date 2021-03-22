Ростех проведет модернизацию авиадвигателя АИ-222-25 для Як-130 в 2021 году

Москва, 22 марта. Ресурс авиадвигателя АИ-222-25, используемого на самолете Як-130, планируют увеличить в два раза к середине текущего года. Об этом заявил директор завода «Салют» Алексей Громов.

На предприятии проходят работы по повышению надежности горячей части, турбины, камеры сгорания, компрессорной части двигателя АИ-222-25. Модернизацию проводят для повышения КПД и улучшения эксплуатационных характеристик.

Сдача усовершенствованного двигателя планируется в середине 2021 года. Специалисты намерены модернизировать по такой схеме не только новые АИ-222-25, но и двигатели, которые уже находятся в эксплуатации.

Громов подчеркнул, что двухконтурный турбореактивный двигатель стоит в учебно-боевом самолете Як-130, который используют ВКС России. Производственный комплекс «Салют» собирает АИ-222-25 с 2009 года. А начиная с 2015 года двигатели полностью состоят из российских комплектующих.

Ранее сообщалось, что Минобороны России анонсировало пополнение ВКС РФ бомбардировщиками Су-34, истребителями Су-35, Су-30СМ2 и учебно-боевыми Як-130. В свою очередь RT пишет, что российский беспилотный комплекс «Гром» может получить двигатель АИ-222-25.