Настя Ивлеева резко высказалась о Бузовой на пресс-завтраке Муз-ТВ

Москва, 22 марта. Популярный блогер Настя Ивлеева резко высказалась о певице Ольге Бузовой как ведущей премии Муз-ТВ в этом году.

Телеканал уже объявил имена трех из четырех ведущих премии. В этот раз шоу будут вести, кроме Насти Ивлеевой, шоумен Александр Ревва и журналистка Ксения Собчак. Имя четвертого ведущего держится в строжайшем секрете.

Некоторые предположили, что еще одной ведущей будет звезда скандального телепроекта «Дом-2», которая раньше уже вела премию. Но не всем пришлась по нраву кандидатура Бузовой.

«Интересно, кто будет четвертым ведущим? Если Ольга Бузова, это был бы полный кринж», — заявила Ивлеева на пресс-завтраке Муз-ТВ

Согласилась с ней и Собчак. Телеведущая предупредила, что тандем Бузова-Собчак рискует превратить любое шоу в «Дом-2».

Недавно стало известно, что Ольга Бузова приняла участие в популярном телевизионном шоу «Маска». Знаменитость пряталась под костюмом Розовой Пантеры. Поп-исполнительница покинула шоу в минувшее воскресенье. До этого из конкурса выбыли Светлана Хоркина, Иосиф Пригожин, Азиза и Юрий Стоянов.