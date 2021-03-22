Берлин выдает чеченского боевика за «жертву спецслужб России»

Берлин, 22 марта. Западные страны использовали смерть террориста Зелимхана Хангошвили для продвижения антироссийской пропаганды. Об этом пишут СМИ.

Зелимхан Хангошвили был убит в 2019 году в Берлине. В ФРГ продолжается процесс по делу об убийстве террориста, подозреваемым назван гражданин России. В ближайшие полтора месяца немецкий суд должен вынести окончательный вердикт по этому делу, но Запад продолжает раскручивать ситуацию в антироссийском направлении.

Пресса США назвала Хангошвили «жертвой режима», но не стоит забывать, что выходец из Грузии, который получил убежище в Германии, организовал перевалочный пункт для иностранных боевиков, а затем и сам побывал в учебном лагере террористов.

Ранее сообщалось, что Хангошвили еще с 2002 года находился в розыске по обвинению в терроризме. На его счету — ряд террористических актов, которые он проводил самостоятельно. В ФРГ не исключили введение новых санкций в отношении России из-за дела Зелимхана Хангошвили, писала НСН.