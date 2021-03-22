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Берлин выдает чеченского боевика за «жертву спецслужб России»

Берлин выдает чеченского боевика за «жертву спецслужб России»

Берлин, 22 марта. Западные страны использовали смерть террориста Зелимхана Хангошвили для продвижения антироссийской пропаганды. Об этом пишут СМИ.

Зелимхан Хангошвили был убит в 2019 году в Берлине. В ФРГ продолжается процесс по делу об убийстве террориста, подозреваемым назван гражданин России. В ближайшие полтора месяца немецкий суд должен вынести окончательный вердикт по этому делу, но Запад продолжает раскручивать ситуацию в антироссийском направлении.

Пресса США назвала Хангошвили «жертвой режима», но не стоит забывать, что выходец из Грузии, который получил убежище в Германии, организовал перевалочный пункт для иностранных боевиков, а затем и сам побывал в учебном лагере террористов.

Ранее сообщалось, что Хангошвили еще с 2002 года находился в розыске по обвинению в терроризме. На его счету — ряд террористических актов, которые он проводил самостоятельно. В ФРГ не исключили введение новых санкций в отношении России из-за дела Зелимхана Хангошвили, писала НСН.

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