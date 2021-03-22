Спасатели нашли труп пропавшего альпиниста в расщелине на Эльбрусе

Нальчик, 22 марта. Сотрудники МЧС нашли тело альпиниста из Таганрога, который перестал выходить на связь во время восхождения на гору.

Погибшего обнаружили в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Ранее в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что альпинист 1983 года рождения не выходит на связь.

Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски спортсмена. Ночью поисковые мероприятия приостановили. На следующий день в поиске участвовали 14 спасателей.

Известно, что тело погибшего уже достали из расщелины, сейчас его транспортируют вниз для передачи следователям.

Ранее ФАН писал, что сигнал о пропаже альпиниста поступил от руководителя группы туристов вечером 21 марта.