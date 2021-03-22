Политолог Крутаков объяснил причины страха США перед Россией и Китаем в космосе

Москва, 22 марта. США пытаются не допустить объединение России и Китая в космосе, так как не смогут этот союз контролировать, считает политолог Леонид Крутаков.

Вашингтон обеспокоен российскими и китайскими возможностями в космическом пространстве, ранее заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Соединенные Штаты намеренно пытаются выставить Россию в качестве «врага» Европы, а Китая — Азии, подчеркнул Крутаков в комментарии для Федерального агентства новостей. По его мнению, американское руководство не может допустить, чтобы на евразийской территории возник какой-либо неподконтрольный союз.

«Цель — не допустить ни одного интеграционного процесса на евразийском пространстве, который не контролировался бы и не был бы инициирован США. По-моему, очевидно, что вопрос заключается даже не в том, что «почему, с какой целью», а это просто образ мышления», — констатировал политолог.

Запад считает угрозой любые достижения России и Китая, сказал эксперт. По его мнению, российские или китайские успехи в сфере освоения космоса не воспринимаются западным миром в качестве общего прогресса и прорыва для всего человечества, так как для США это означает потерю лидерства во многих областях.

«Сближения двух таких стран, мировых игроков, как Россия и Китай, особенно в области науки и космоса это – угроза потери лидерства культурного, научно-инженерного, технологического», — считает эксперт.

Ранее китайские журналисты заявили, что Москве и Пекину стоит объединить усилия для противостояния агрессивному поведению Вашингтона.