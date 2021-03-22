Хранилища газа в Европе заполнены всего на треть

Москва, 22 марта. Из-за холодного марта подземные хранилища газа (ПХГ) В ЕС теряют запасы. В данный момент они заполнены лишь на 31%.

По сведениям «Газпрома», хранилища в пятерке крупнейших европейских стран уже осталось 30% ресурса. Об этом сообщает ТАСС.

«Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается», — сообщили в компании.

По мнению специалистов «Газпрома», Европе придется закупать много дополнительного газа, чтобы пополнить резервы. Еще с января 2021 года «Газпром» увеличил экспорт в целый ряд стран дальнего зарубежья: Турцию, Германию, Сербию, Грецию, Болгарию.