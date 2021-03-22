Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Труп пропавшего таксиста нашли стоящим на коленях у болота в Ленобласти

Труп пропавшего таксиста нашли стоящим на коленях у болота в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 марта. Полиция выясняет обстоятельства смерти молодого мужчины, который работал таксистом. Его тело было найдено у болота возле деревни Чирково.

Сотрудники правоохранительных органов нашли неподалеку от деревни Чирково Ленинградской области тело считавшегося пропавшим 25-летнего молодого человека. Погибший находился у болота. Он сидел там на коленях, опустив голову вниз. На мужчине была футболка, кофта и нижнее белье. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося уточняются.

Смертельный пожар произошел в сгоревшей квартире в Люберцах. Там после тушения пожара нашли труп, сообщило РИАМО.

Новости партнеров