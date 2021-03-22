«Покупал ей шоколадки и водил гулять»: скопинский маньяк признался в любви к пленнице

Москва, 22 марта. Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал телеведущей Ксении Собчак о любви к одной из своих пленниц. Насильник дарил ей шоколад, водил из подвала в дом и выходил с девушкой гулять.

Возлюбленной скопинского маньяка стала Екатерина Мартынова, которая впоследствии написала книгу о четырех годах заточения с другой пленницей.

«Я в Катю вообще влюбился, такая девочка была симпатичная, вежливая, мастерица на все руки. И я попал как бы в зависимость — и отпустить их боялся, и в положении оказался нехорошем. Убить я их не мог, а отпустить боялся», — пояснил Мохов.

По словам Виктора Мохова, любовь — это инстинкт. Проявлял он чувства к девушке он по-своему: покупал шоколадки, водил гулять и позволял ходить в дом. Независимый эксперт и профайлер Анна Кулик заметила, что подобное поведение похоже на действия некоторых родителей, которые поощряют своих детей только за совершение хороших поступков или отличные отметки.

«Он ни откуда-то это взял, это определенная модель поведения. Все мы родом из детства, так и он оттуда эту модель «что есть любовь» переложил», — заявила специалист.

Кулик подчеркнула, что в своих рассуждениях Мохов не говорит о взаимоотношениях женщины и мужчины, скорее это похоже на взаимоотношения родителя и ребенка. Словно в подтверждение этих слов, скопинский маньяк рассказал Собчак, что они с девочками отмечали вместе все праздники, он покупал продукты, а пленницы готовили стол. Также экс-заключенный объяснил телеведущей свое видение любви и взаимоотношений в паре.

«Ну она мне нравилась как девушка, мне не важно было что я ей не нравлюсь. Главное, что она мне нравилась. Я понимал, что она меня не полюбит, достаточно было того, что я ее любил», — добавил Виктор Мохов.

Маньяк признался, что он всегда любил красивых и отчаянных девушек, но никогда таким не нравился. И, наоборот, те, кому он нравился, были совершенно безразличны мужчине. Кулик делает вывод, что это желание и большая эротизированность сыграли с ним злую шутку: после того, как скопинский маньяк понял, что добровольно с ним не хотят иметь дело, он решил добиваться своего силой.

Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек в 2000 году. Он продержал их в специально оборудованном бункере почти четыре года, издеваясь над пленницами и насилуя их. Педофила осудили на 17 лет, но после выхода из колонии он не раскаялся в преступлении.