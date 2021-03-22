Летчики ЮВО приняли участие в боевых стрельбах на Кубани

Краснодар, 22 марта. Военные маневры с участием вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» состоялись на авиационном полигоне в Краснодарском крае.

В ходе военных учений было израсходовано около 1000 снарядов к авиационной пушке и более 50 ракет, информирует пресс-служба Южного военного округа.

Согласно сообщению, вертолетчикам ЮВО удалось уничтожить свыше 20 различных целей, применив по ним пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет и 30-мм авиационных пушек.

С помощью пушечного вооружения, в ходе учебно-тренировочных маневров летчики поразили колонну военной техники, командный пункт условного противника и смоделированную группу самолетов на аэродроме. В боевых стрельбах было задействовано более десяти экипажей армейской авиации.

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