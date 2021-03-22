«Заморозка» цен на сахар и масло будет продлена в России

Москва, 22 марта. Российские власти намерены продлить «заморозку» цен на сахар и подсолнечное масло.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства по итогам заседания у вице-премьера Андрея Белоусова. В ходе встречи был сделан вывод, что меры по сдерживанию стоимости продуктов доказали свою эффективность. Кабмин поручил дальнейшую работу над вопросом ответственным ведомствам.

«Провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — ссылается на сообщение РБК.

Цены будут зафиксированы на прежних уровнях. Сообщается, что «заморозка» стоимости сахара продлена до июня 2021 года, а подсолнечного масла — до октября.

Ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей выяснилось, кто может стоять за необоснованным повышением цен на продукты в России. Главной причиной тенденции является сговор монополистов, считает член президиума «Опоры России» Юрий Савелов.