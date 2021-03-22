Старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов скончался на 86-м году жизни

Москва, 22 марта. Ушел из жизни композитор Юрий Смирнов. Он проработал в БДТ имени Г. А. Товстоногова почти 60 лет.

На сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова сообщили о смерти композитора Юрия Смирнова. На момент кончины ему было 85 лет.

В БДТ отметили преданность музыканта, проработавшего в театре около 60 лет. Смирнов учил играть на гитаре многих артистов театра и кино, слава о его мастерстве распространилась далеко за пределы БДТ. Школа гитарной игры композитора всегда пользовалась заметной популярностью у музыкантов.

Также Смирнов работал над созданием легендарной кинокартины «Белое солнце пустыни».

В воскресенье ФАН сообщал о кончине оперного певца Евгения Нестеренко. Он ушел из жизни в Вене, когда ему было 83 года.